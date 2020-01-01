Время;Услуги;Цена

1-3 часа; Замеры и консультация на объекте; от 900 руб. 1-3 дня; Проектирование конструкций, чертежи на согласование; от 1000 руб. 7-11 р. д.; Изготовление офисной перегородки в алюминиевом каркасе с обычным стеклом; от 4250 руб/м2 10-18 р. д.; Изготовление офисной перегородки или тамбура в алюминиевом каркасе с закаленным стеклом; от 5450 руб/м2 18-30 р. д.; Изготовление перегородки в офис со смарт-стеклом в триплексе (пленка между стекол); от 52400 руб/м2 18-22 р. д.; Изготовление перегородки в офис со смарт-пленкой (пленка на стеке); от 35000 руб/м2 от 1 р. д.; Установка; от 600 руб/м2