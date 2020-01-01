Офисные перегородки из стекла - быстровозводимые уникальные по габаритам конструкции. В собственном или арендуемом помещении предпочтительно зонирование прозрачными материалами, тем самым можно экономить на освещении. В Санкт-Петербурге GLASSALL (Глассалл) изготавливает на заказ светопрозрачные перегородки из закаленного и обычного стекла марки AGC или Pilkington - 5, 6, 8, 10,12 мм толщиной или из триплекс-стекла.
Под ваш open-space, офисное пространство, клиентский зал или под иное помещение скомплектуем конструкцию с дверью под конкретную задачу: отделим кухню, переговорную, IT-отдел, отдел продаж или кабинет руководителя, VIP-зону. Купить офисную перегородку от производителя можно опираясь на конструктивные варианты:
- мобильные офисные перегородки из стекла или с ЛДСП;
- с шумопоглощением за счет двойного стекла и минимизацией зазоров;
- стеклянные в алюминиевом профиле
;
- раздвижные офисные перегородки
: гармошки или с парковочной зоной;
- из smart стекла. Какие используются стёкла по цвету:
1) прозрачные обычные, зеленый оттенок виден на кромке;
2) осветленные Optiwhite - премиум-стекло;
3) матовые - достигается химическим травлением или абразивной обработкой поверхности;
4) оттеночные - бронза или графит;
5) с переключаемой прозрачностью
- смарт-стёкла. Матовое состояние является базовым за счет сплошного распределения частиц на умной пленке между триплекс-стеклом. При подаче электричества через контроллеры на стекло (пленку) частицы меняют направление и стекло становятся прозрачными мгновенно от нажатия на пульт ДУ, и наоборот;
6) стекла с тонировкой архитектурной плёнкой. Какие сроки и этапы при изготовлении офисных перегородок?
Заказать конструкцию в GLASSALL - значит сберечь свои деньги и четко понимать график работ.
Стеклянные офисные перегородки из алюминия предусматривают следующие этапы:
а) замеры за 1 рабочий день. Этот этап - основа коммерческого предложения и будущих проектных чертежей.
б) после оплаты мы начинаем проектировать конструкцию и добиваемся согласования - 1-3 рабочих дня на объем до 150 м2, если площадь остекления больше, то 3-7 рабочих дней.
в) изготовить перегородку - самый длительный этап, она комплектуется поэлементно, профиль подготавливается и красится, стекло нарезается и закаливается - от 10 рабочих дней и до 18-20 в зависимости от сложности и размеров.
г) доставка с разгрузкой профиля может произойти раньше даты монтажа стекол в зависимости от ровности поверхностей 1 или 2 выезда.
д) установка с 9:00-20:00 - от 1 рабочего дня и может достигать 4-10 рабочих дней для очень крупных заказов (700-1000 м2 и более). Если проведение шумных работ разрешено только вечернее или ночное время, то стоимость монтажа увеличивается в 2 раза. Какова цена за 1 кв.м. в СПб офисных перегородок и из чего она состоит?
Цена изготовления с установкой под заказ начинается от 4250 рублей за 1 кв.м., каждая конструкция подлежит индивидуальному расчету в течение суток без обязательств к покупке. Потолка по цене нет, на опт скидка.
В наши услуги отдельной строкой входят: замеры от 900 рублей, проектирование, изготовление и материалы, доставка, такелаж и установка (в том числе оклейка пленкой или с жалюзи, если нужно; регулировка дверей или демонтаж с утилизацией имеющихся).
Если предварительный расчет Вас устроит, мы произведем точные замеры для проектирования. А через 2,5-4 недели вы сможете использовать зоны, отделенные новой перегородкой, созданной "под ключ" в GLASSALL. Как можно оптимально отделить зоны в офисном помещении?
- прямая перегородка, разделяющая 2 отдела